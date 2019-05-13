Физик создал алгоритм, позволяющий смартфону находить солдат во время боя по звуку выстрелов

Французский физик Себастьян Анги создал алгоритм, что позволяет вычислять дислокацию бойца на поле боя с помощью микрофона смартфона.
Об этом исследователь рассказал на ежегодной встрече Акустического общества США в Вашингтоне.
Так, сообщил Анги, разработанный им алгоритм находит солдата по звуку его же первого выстрела. По словам французского физика, благодаря его изобретению траектория полета пули просчитывается менее чем за секунду.
Алгоритмом Себастьяна Анги могут пользоваться как солдаты, так и полицейские.
Примечательно, что изобретение физика военные уже испытали в лабораторных условиях. В самое ближайшее время ученый и его коллеги начнут испытания системы подобного толка на шлемофонах.
Себастьян Анги надеется, что его изобретение поступит на вооружение армии и антитеррористических сил Франции уже в 2021-м году.
Фото: flickr.com.
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