Генсек НАТО предложил Ливии помощь в создании "эффективных институтов безопасности"

Североатлантический альянс готов помочь Ливии в создании структур безопасности.



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Об этом в ходе встречи с спецпредставителем ООН по Ливии заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Так, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса, Столтенберг подчеркнул, что не видит военного решения ситуации в Ливии. Генсек НАТО пообещал, что будет лично призывать все стороны конфликта к мирному политическому его разрешению.

Также Йенс Столтенберг предложил Ливии помощь Североатлантического альянса в создании "эффективных институтов безопасности" — например, современного Министерства обороны.