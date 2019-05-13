Генсек НАТО предложил Ливии помощь в создании "эффективных институтов безопасности"

Североатлантический альянс готов помочь Ливии в создании структур безопасности.
Об этом в ходе встречи с спецпредставителем ООН по Ливии заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Так, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса, Столтенберг подчеркнул, что не видит военного решения ситуации в Ливии. Генсек НАТО пообещал, что будет лично призывать все стороны конфликта к мирному политическому его разрешению.
Также Йенс Столтенберг предложил Ливии помощь Североатлантического альянса в создании "эффективных институтов безопасности" — например, современного Министерства обороны.
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