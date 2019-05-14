120 000 американских солдат отправятся на Ближний Восток

Американское правительство намерено отправить часть армии на Ближний Восток. Как сообщает источник, основная цель Соединенных Штатов — сдерживание Ирана.

По словам исполняющего обязанности главы Министерства обороны США Патрика Шанахана, всего в государства, расположенные на Ближнем Востоке, Вашингтон вышлет около 120 000 военнослужащих. Подчеркивается, что это будет сделано в том случае, если иранская армия атакует солдат США.

Помимо этого, поводом для отправки большого количества военных является активная разработка Ираном ядерного оружия. Однако Шанахан отметил, что вторжение в Иран не планируется — все планируемые действия являются лишь частью плана по сдерживанию "иранской агрессии".

В одном из американских изданий говорится о том, что разработать подобный план мог помощник главы Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джон Болтон. Знает ли о данном проекте президент США Дональд Трамп — не говорится.

Но ранее американский лидер уже говорил о том, что Иран ждут серьезные последствия, если власти государства будут предпринимать "необдуманные шаги". "Если они сделают хоть что-то, то будут сильно страдать" — именно такое заявление сделал Трамп.

Фото: Pravda.Ru

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