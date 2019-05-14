Власти США призывают Турцию отложить покупку С-400

В информационном агентстве Bloomberg появилась информация о том, что правительство Соединенных Штатов Америки просит Анкару отложить покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Судя по предоставленной информации, очередная просьба Вашингтона будет рассмотрена турецкими властями.
Ранее в одном из немецких изданий писали о том, что Турция действительно собирается пересмотреть свое решение о закупке российских систем. В издании данный факт связывали с тем, что в государстве сложилась неблагополучная экономическая ситуация. Кроме того, курс турецкой валюты снижается, что приводит к дополнительным проблемам.
Но Фахреттин Алтун, занимающийся пост главы управления по связям с общественностью в Турции, заявил, что такие данные не совпадают с действительностью. По его словам, покупка у Российской Федерации ракетных комплексов С-400 "Триумф" — это "завершенное дело".
Напомним, что Турция и Россия подписали контракт на поставку турецкой армии систем С-400 в 2017 году. Именно с тех пор США призывают Анкару отказаться от сделки, поскольку Пентагон не желает, чтобы комплексы российского производства эксплуатировали вместе с американскими истребителями пятого поколения F-35. Однако турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция не пойдет на поводу у США и вопрос с покупкой ЗРК С-400 можно считать закрытым. После этого Соединенные Штаты перестали отправлять Турции свои истребители и оборудование для них.
Фото: Pravda. Ru
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