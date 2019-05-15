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"Уведённый" у Роскосмоса миллиард нашли в Гонконге и ОАЭ

Силовые структуры » МВД

Следком России завершил расследование дела о крупном хищении при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля, предназначенного для МКС.

"Уведённый" у Роскосмоса миллиард нашли в Гонконге и ОАЭ
  • Обвинение в мошенничестве предъявлено восьми фигурантам.
  • Отмытые деньги — более миллиарда рублей — обнаружили в ОАЭ и Гонконге.

Напомним, что преступление было совершено во время исполнения федеральной космической программы на 2006-2015 годы. Тогда между Федеральным космическим агентством и ОАО "РКК "Энергия"" был заключен госконтракт на создание научно-энергетического модуля на 15 млрд 15 млн рублей. НЭМ должен был снабжать электроэнергией российский сегмент МКС, а также использоваться для проведения научных экспериментов.

Уголовное дело было возбуждено осенью 2019 года. Инициатором расследования стал "Роскосмос".

В ходе следствия было установлено, что

  • несколько исполнителей заказа вступили в сговор и похитили бюджетные средства в размере более 1 млрд 72 млн руб.;
  • изначальная сумма контракта на поставку комплектующих была завышена почти в три раза;
  • деньги через цепочку фирм были переведены на счета иностранных организаций, зарегистрированных в ОАЭ и Гонконге.

Восьми подозреваемым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем. Фигуранты свою вину не признают.

Бастрыкин рассказал о миллиардных хищениях в "Роскосмосе"

За последние пять лет следователями были выявлены миллиардные хищения бюджетных средств в государственной корпорации "Роскосмос". Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"По Роскосмосу мы работаем уже лет 5 и конца-края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды", — передает его слова во время выступления Международном молодежном юридическом форуме портал "Вести.ru".

Бастрыкин добавил, что технология воровства отработана очень хорошо: сначала за рубеж переправляются похищенные средства, потом семья, а затем из страны скрывается и сам фигурант.

Напомним, в апреле 2019 года, по словам генерального прокурора страны Юрия Чайки, на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" было похищено более 1,6 миллиарда рублей, которые выделялись на создание новейших перспективных разработок вооружения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП), входящего в структуру "Роскосмоса", под предлогом командировки уехал в апреле в Европу, откуда прислал в Россию заявление об увольнении по собственному желанию.

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