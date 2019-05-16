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США вооружат Украину на $250 млн

Силовые структуры » Министерство обороны

Согласованный обеими палатами конгресса проект оборонного бюджета США предполагает военную помощь Украине в $250 млн в 2021 финансовом году.

США вооружат Украину на 0 млн

Об этом говорится в пояснительном документе к законопроекту об оборонном бюджете.

Сенат настоял на том, чтобы $75 млн пошли на так называемое летальное, то есть смертоносное оружие.

Хотя цифра в $250 млн, похоже, становится константой в статье расходов США на ВСУ, "кровожадность" вооружающих Украину политиков растёт: в прошлом году на летальное оружие они "подарили" Незалежной только $50 млн...

Вот что тогда писала "Правда.Ру". 

США выделят на помощь ВСУ $250 млн

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки утвердили новый законопроект, который предусматривает финансовую поддержку Киева в 2020 году. Согласно подписанному документу, Украина получит от США $ 250 млн.

Отмечается, что эти средства требуются стране для решения некоторых вопросов безопасности.

В посольстве США пояснили, что $50 млн из этих денег Украина потратит на покупку летального оружия оборонного характера.

Помимо этого, Киев будет тратить эти средства на подготовку военнослужащих, покупку и обслуживание военной техники, на различное снаряжение для солдат, логистику и поддержку разведывательной деятельности вооруженных сил Украины.

В ближайшем времени новый законопроект должны утвердить в Комитете по вопросам ассигнований. Далее пройдет голосование в Палате представителей и Сенате, а уже после этого документ должен будет подписать действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Ранее официальный представитель Пентагона заявил, что США потратили на помощь украинским вооруженным силам порядка 1,3 млрд долларов. Однако глава Минобороны Степан Полторак в ноябре сказал, что денежных средств на содержание армии не хватает.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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