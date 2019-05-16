Во ФСИН удивились жалобам Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проверит жалобы отстраненного сенатора Рауфа Арашукова на отсутствие хахяльной еды в следственном изоляторе "Лефортово".
Как пояснил заместитель директора ведомства Валерий Максименко, ни о каких проблемах с питанием он не слышал. Более того, в этом плане "Лефортово" находится "впереди всех московских СИЗО". Арестанты могут заказывать себе еду из лучших московских ресторанов.
"Там холодильники ломятся от черной икры", - прокомментировал жалобу отстраненного сенатора представитель ФСИН.
По словам Максименко, в учреждении работает библиотека, которая располагает и религиозной литературой.
"Если Арашукову нужен определенный намоленный Коран из особых переплетов, его проверят и тут же передадут. Пути Господни неисповедимы, он пришел к Богу, мы поможем", - сказал он.
Ранее Арашуков пожаловался на отсутствие в СИЗО халяля. Экс-сенатора не может получать передачи с халяльными продуктами и рыбой. Задержанный политик читает библиотечные детективы и надеется получить религиозную литературу.
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