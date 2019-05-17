Турция полностью контролирует С-400

Глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу рассказал о том, что все купленные у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» будут находиться под непосредственным контролем Анкары.
Политик отметил, что Соединенные Штаты Америки недовольны сделкой России и Турции, говоря о том, что российские ракетные системы будут угрожать истребителям пятого поколения F-35. Однако, по словам Чавушоглу, этого опасаться не стоит, поскольку Анкара будет полностью контролировать системы С-400 и не станет интегрировать их в системы НАТО.
Ранее сообщалось о том, что Конгресс Соединенных Штатов вновь попросил Анкару отказаться от контракта с Россией. Американское правительство, в свою очередь, предлагает Турции сотрудничать с США и закупать вооружения у них.
Но турецкий лидер Тайип Эрдоган четко обозначил свою позицию, заявив, что Турция не пойдет на поводу у США и не будет отказываться от покупки ракетных комплексов российского производства. В ответ на это заявление США приостановили поставки оборудования для F-35 в Турцию и пригрозили правительству государства санкциями.
Фото: Pravda.Ru
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