Первый серийный Су-57 передадут ВКС уже в этом году

Как сообщает источник в российском оборонном ведомстве, в 2019 году планируется передать Воздушно-космическим силам Российской Федерации первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Отмечается, что второй боевой самолет будет поставлен на вооружение в следующем, 2020 году.
На данный момент все Су-57 оснащаются двигателями АЛ-41Ф-1 — это двигатели первого этапа. Однако им на смену в ближайшем будущем придут силовые агрегаты "второго этапа", которые пока именуются "Тип-30".
Российский военный специалист Алексей Леонков подчеркнул, что двигатели "второго этапа" помогут новейшему российскому боевому самолету использовать свой функционал на самый максимум. По словам эксперта, с этим двигателем российская "сушка" станет лучшим истребителем пятого поколения во всем мире.
Помимо этого, боевой самолет Су-57 производят с использованием композитных материалов, которые значительно снижают его радиолокационную заметность. В западных аналогах используют обычные радиопоглощающие материалы, которые с российскими технологиями не идут ни в какое сравнение.
Фото: Pravda.Ru
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