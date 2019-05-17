Причиной падения F-16 в пригороде Лос-Анджелеса стала поломка гидравлики

Официальный представитель Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки рассказал о том, что главная причина, по которой в пригороде Лос-Анджелеса рухнул истребитель F-16, заключается в отказе гидравлической системы боевого самолета.

Ранее мы сообщали о том, что в Риверсайде на одно из зданий упал американский истребитель F-16, принадлежащий ВВС США. Самолет пробил крышу склада, который находится недалеко от авиационной базы. Руководитель корпорации See Water, которая владеет данным складом, пояснил, что никто из сотрудников, которые на тот момент были в здании, не пострадал.

Во время падения истребитель загорелся, однако пилот успешно катапультировался, получив незначительные травмы. Сообщается, что он был сразу же доставлен в ближайший госпиталь.

Кроме того, различные ранения получили еще трое человек, которые находились рядом со зданием. Отмечается, что их, как и пилота, экстренно госпитализировали и обследовали. Судя по предоставленной информации, серьезных повреждений никто не получил и жизни людей сейчас ничего не угрожает.

Фото: Соцсети

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