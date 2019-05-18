Британцы раскритиковали ВВС страны за сопровождение самолетов РФ над Балтикой

Истребители Военно-воздушных сил Великобритании сопровождали военные самолеты Российской Федерации над Балтийским морем.
Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Примечательно, что новость в комментариях вызвала у подданных Британии активный отклик.
Многие пользователи, например, выразили свое недоумение тем фактом, что истребители ВВС Великобритании, находясь на территории чужого государства, занимаются операциями подобного рода.
"Великобритания снова защищает свою территорию в Эстонии. Отлично", — написал один из пользователей.
"Почему мы патрулируем Балтику. Пусть эстонцы летают в своем приграничном пространстве", — поделился мнением другой.
"Очень агрессивный ход со стороны России, размещающей свою страну так близко к такому количеству баз НАТО", — сыронизировал еще один пользователь.
"Русские имеют береговую линию на Балтийском море, и оно находится в полутора тысячах миль от Соединенного Королевства. Почему мы перехватываем русских, совершенно законно летающих в международном воздушном пространстве в полутора тысячах миль от Великобритании", — недоумевает один из пользователей.
В Министерстве обороны Великобритании подтвердили, что британские истребители несколько раз поднимались в воздух с военной базы на территории Эстонии с целью сопроводить самолеты Воздушно-космических сил РФ.
В главном британском оборонном ведомстве отметили, что вылеты были произведены "профессионально и с соблюдением всех мер безопасности".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты из Business Insider составили рейтинг самых мощных армий современной Европы. России досталось первое место рейтинга, а Великобритании лишь третье.
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