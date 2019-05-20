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Источник Правда.Ру

В Японии планируют отправлять на службу военных-пенсионеров

Силовые структуры » Министерство обороны print

В японских СМИ появилась информация о том, что власти страны думают над возможностью приема на службу военнослужащих, которые уже вышли на пенсию.

Отмечается, что Министерство обороны Японии планирует пойти на такой шаг из-за нехватки персонала. Скорее всего, военные-пенсионеры займут должности в японских ВМС — будут работать на вспомогательных кораблях и заниматься обслуживанием портов.

Судя по предоставленным данным, теперь годные к военной службе смогут работать в армии не до 53-56 лет, как это было раньше, а до 65. Однако заработная плата снизится и составит 60-80 процентов от оклада.

Кроме того, оборонное ведомство отправит военных-пенсионеров в тыловые службы, а молодые военнослужащие отправятся на боевые корабли и субмарины. Также сообщается, что Министерство обороны старается автоматизировать многие процессы, что позволит сократить необходимо количество военнослужащих.

Стоит отметить, что за этот год на японскую армию будет потрачено рекордное количество денег. Отмечается, что в 2019 году расходы на содержание армии выросли до 47 миллиардов долларов.

Фото: Pravda.Ru

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