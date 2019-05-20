В Японии планируют отправлять на службу военных-пенсионеров

В японских СМИ появилась информация о том, что власти страны думают над возможностью приема на службу военнослужащих, которые уже вышли на пенсию.
Отмечается, что Министерство обороны Японии планирует пойти на такой шаг из-за нехватки персонала. Скорее всего, военные-пенсионеры займут должности в японских ВМС — будут работать на вспомогательных кораблях и заниматься обслуживанием портов.
Судя по предоставленным данным, теперь годные к военной службе смогут работать в армии не до 53-56 лет, как это было раньше, а до 65. Однако заработная плата снизится и составит 60-80 процентов от оклада.
Кроме того, оборонное ведомство отправит военных-пенсионеров в тыловые службы, а молодые военнослужащие отправятся на боевые корабли и субмарины. Также сообщается, что Министерство обороны старается автоматизировать многие процессы, что позволит сократить необходимо количество военнослужащих.
Стоит отметить, что за этот год на японскую армию будет потрачено рекордное количество денег. Отмечается, что в 2019 году расходы на содержание армии выросли до 47 миллиардов долларов.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Американские самолеты, которых боится Китай
Почему нельзя отдавать Курильские острова?
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель - Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель - Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.