Десантные корабли проекта 11711 назвали ''гонкой за вчерашним днем''

На данный момент в России активно идет строительство БДК (Большой десантный корабль) проекта 11711. И сейчас в российских СМИ начала появляться информация о том, что это, по сути, "гонка за вчерашним днем".

Отмечается, что Российской Федерации сейчас стоит больше внимания уделить строительству вертолетоносцев и авианосцев. А сейчас у государства есть шестнадцать больших десантных кораблей, из которых три числятся на вооружении Военно-морского флота РФ, хотя они уже давно недееспособны.

Ранее с заявлением по поводу данных кораблей выступил научный руководитель КГНЦ ("Крыловский государственный научный центр") Валерий Половинкин. По его словам, корабли "Иван Грен" и "Адмирал Горшков" нестабильно ведут себя на больших волнах и не очень эффективно справляются со своими задачами.

А о вертолетоносцах высказался в прошлом году глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Он сказал, что Россия не собирается поставлять в Военно-морской флот вертолетоносцы. Однако после этого руководитель ОСК ("Объединенная судостроительная корпорация") Алексей Рахманов заявил, что организация планирует построиться для российского флота корабль экспедиционного типа, который будет совмещать в себе функции вертолетоносца и десантного судна.

Фото: Википедия

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