Американский штурмовик морской пехоты разбился в Соединенных Штатах

В американских СМИ появилась информация о том, что в Соединенных Штатах Америки потерпел крушение штурмовик вертикального взлета McDonnell Douglas AV-8B Harrier II. Отмечается, что боевой самолет принадлежал Корпусу морской пехоты Соединенных Штатов.

Сообщается, что штурмовик рухнул 20 мая, рядом с военным аэродромом Черри-Поинт, который находится недалеко от города Хейвлок, в Северной Каролине. К счастью, пилоту удалось вовремя катапультироваться. Однако он все равно получил травмы, поэтому его экстренно доставили в медицинское учреждение.

Пока о причиненном ущербе и жертвах среди гражданских лиц не сообщалось. Сейчас на месте происшествия работают американские военнослужащие, которые оцепили территорию вокруг места крушения.

Также нет данных и о том, какую задачу выполнял пилот штурмовика и при каких условиях произошло крушение самолета. Стоит отметить, что ранее AV-8B Harrier уже падал. Это произошло в Джибути — на единственной постоянной базе Соединенных Штатов в Африке. После этого полеты данного самолета были приостановлены.

Фото: Википедия

Читайте также:

В США переделывают устаревшие "самолеты судного дня"

Русский след в истории создания американских "невидимых" самолетов