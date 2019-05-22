''Раскрыта'' цель полетов беспилотника США рядом с Крымом

По словам главного редактора издания "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, основная цель полетов разведывательных беспилотных аппаратов RQ-4 Global Hawk Соединенных Штатов Америки вблизи Крыма — это изучение радиолокационных возможностей новейших систем ПВО, разработанных в России.
Эксперт также отметил, что рядом с Калининградской областью и Крымским полуостровом почти каждый день можно увидеть американские беспилотники. Мураховский считает, что США ждут, когда Россия активирует зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и переведет их в режим боя. Однако Российская Федерация не спешит включать боевой режим, из-за чего Соединенным Штатам приходится довольствоваться исключительно снятием параметров РЛС.
В этом месяце сообщалось, что беспилотник Global Hawk (бортовой номер 10-2043) вылетел с авиационной базы Сигонелла, которая расположена на территории Италии, на острове Сицилия. Отмечается, что американский беспилотный аппарат почти пять часов летал от западных территорий Крыма до Туапсе.
Стоит отметить, что RQ-4 Global Hawk — это разработанный в Соединенных Штатах стратегический разведывательный БПЛА. Данный летательный аппарат способен порядка тридцати часов летать на высоте до 18 километров.
Фото: Pravda.Ru
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