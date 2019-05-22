Китай высоко оценил российские системы РЭБ

9 мая в России проходил Парад Победы, во время которого зрителям продемонстрировали огромное количество нового оружия. Однако одно из китайских изданий отметило тот факт, что во время шествия в колонне не было видно систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Одной из причин, почему РФ не показала свои комплексы РЭБ, может быть то, что в условиях современной войны именно они будут играть главную роль на поле боя, поскольку могут парализовать вооруженные силы противника. Именно поэтому, скорее всего, Российская Федерация и не афиширует свои системы.

Также в Китае привели в пример один из комплексов РЭБ, а именно "Мурманск-БН". Недавно все комплексы данного типа были объединены в единую систему, способную на постоянной основе вести радиолокационную разведу. Кроме того, система способна оставлять противника без связи, находясь даже на расстоянии в 5 000 километров от него. Стоит отметить, что комплексы "Мурманск-БН" являются мобильными. То есть — их можно разворачивать в любом месте. К примеру, в 2017 году данные системы радиоэлектронной борьбы встали за защиту Крымского полуострова.

Отмечается, что высокотехнологичный Запад вовсе не в состоянии участвовать в боевых действиях без систем РЭБ. И на данный момент Запад ни разу не публиковал фотографии своих комплексов РЭБ полностью — на кадрах можно видеть только отдельные элементы.

Фото: Pravda.Ru

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