Свыше 400 сотрудников МВД РФ погибли в 2018 году

В минувшем году погибли свыше 400 сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации.



Глава МВД: Полиция России с честью продолжает дело своих предшественников / Новости от 10.11.2018 09:58

Об этом заявил заместитель главы российского ведомства Игорь Зубов.

В случае гибели сотрудника МВД сумма выплаты членам его семьи составляет 3 миллиона 843 тысячи рублей, отметил Зубов. В общей сложности, указал он, ведомство выплатило в прошлом году порядка полутора миллиардов рублей.