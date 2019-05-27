В Северной Корее назвали Болтона ''фанатиком войны''

Официальный представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики заявил о том, что Джон Болтон, занимающий пост помощника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности, является "фанатиком войны". Также Болтона обвинили в том, что его действия угрожают миру.
Судя по предоставленной информации, с таким заявлением в северокорейском МИД выступили после того, как Джон Болтон сказал, что военные учения Северной Кореи, в ходе которых были испытаны тактические ракеты, нарушают резолюцию Совета безопасности ООН.
Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) опубликовало полный текст заявления представителя МИД КНДР. В нем сказано, что Джон Болтон не так давно назвал Северную Корею "осью зла". Кроме того, американский политик постоянно разрабатывал различные провокационные стратегии. Отмечается, что Болтон хочет насильственно сменить действующий в КНДР государственный строй.
Представитель северокорейского МИД также подчеркнул, что испытания тактических ракет — это всего лишь стандартная подготовка войск. Он отметил, что данные военные учения не представляли угрозы для соседних государств.
Фото: Pravda.Ru
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