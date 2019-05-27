В США заявили, что Япония хочет купить 105 истребителей F-35

Действующий президент Соединенных Штатов Америки провел совместную пресс-конференцию с японским премьер-министром Синдзо Абэ. В ходе мероприятия американский лидер заявил, что японское правительство намерено приобрести у США 105 боевых самолетов пятого поколения F-35 Lightning II.
Также Трамп подчеркнул, что власти Соединенных Штатов будут и дальше поддерживать усилия Токио по укреплению оборонных возможностей государства. Отмечается, что в последние несколько месяцев США ускорили поставку вооружений собственного производства в Японию.
Напомним, что современный американский боевой самолет F-35 относится к семейству малозаметных многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Разработкой данного самолета занимается американская корпорация Lockheed Martin. Ранее американский президент говорил о том, что всего на разработку и ввод в эксплуатацию новых истребителей будет потрачено около 400 миллиардов долларов, а стоимость одного самолета будет достигать отметки в 150 миллионов. Сейчас истребитель используется в США, Великобритании, Австралии, Израиле, Японии, Нидерландах, Италии и Норвегии.
Трудности с поставкой F-35 возникли у США только с Турцией. Напомним, что дипломатический конфликт между Вашингтоном и Анкарой начался после того, как турецкое правительство решило покупать у России зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". В США заявили, что не могут допустить совместного использования своего истребителя с российскими ракетными системами, поскольку это может помочь потенциальным противникам выявить слабые стороны самолета.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
США применят F-35 в Сирии против Су-57 и русской ПВО?
Почему F-35 проиграет Су-57 первый же бой
Американские самолеты, которых боится Китай
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
О выборах в Европарламент и их влиянии на политику Евросоюза, в частности на отношения с Россией, "Правде.Ру" рассказал эксперт.