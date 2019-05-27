В США заявили, что Япония хочет купить 105 истребителей F-35

Действующий президент Соединенных Штатов Америки провел совместную пресс-конференцию с японским премьер-министром Синдзо Абэ. В ходе мероприятия американский лидер заявил, что японское правительство намерено приобрести у США 105 боевых самолетов пятого поколения F-35 Lightning II.

Также Трамп подчеркнул, что власти Соединенных Штатов будут и дальше поддерживать усилия Токио по укреплению оборонных возможностей государства. Отмечается, что в последние несколько месяцев США ускорили поставку вооружений собственного производства в Японию.

Напомним, что современный американский боевой самолет F-35 относится к семейству малозаметных многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Разработкой данного самолета занимается американская корпорация Lockheed Martin. Ранее американский президент говорил о том, что всего на разработку и ввод в эксплуатацию новых истребителей будет потрачено около 400 миллиардов долларов, а стоимость одного самолета будет достигать отметки в 150 миллионов. Сейчас истребитель используется в США, Великобритании, Австралии, Израиле, Японии, Нидерландах, Италии и Норвегии.

Трудности с поставкой F-35 возникли у США только с Турцией. Напомним, что дипломатический конфликт между Вашингтоном и Анкарой начался после того, как турецкое правительство решило покупать у России зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". В США заявили, что не могут допустить совместного использования своего истребителя с российскими ракетными системами, поскольку это может помочь потенциальным противникам выявить слабые стороны самолета.

Фото: Pravda.Ru

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