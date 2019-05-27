В РФ придумали, как вдвое увеличить срок службы стрелкового оружия

Представители "Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения" оформили патент на новую разработку, которая позволит вдвое увеличить срок эксплуатации автоматического стрелкового оружия. Кроме того, новая технология повысит надежность работы оружия. Об этом 27 мая рассказали сотрудники пресс-службы государственной корпорации ЦНИИточмаш.
Также сообщается, что новую разработку уже протестировали при производстве снайперских винтовок и автоматов. Больше всего изменений претерпела конструкция затвора — запатентованная технология позволяет зафиксировать его положение в коробке автоматики. Это, в свою очередь, исключает несанкционированные срабатывания во время использования оружия.
Отмечается, что новую разработку уже успели испытать в довольно суровых условиях — в пыли, во время дождя и так далее.
Судя по предоставленной информации, технология показывает высокую эффективность и отличные результаты. В "Ростехе" рассказали, что проведенные испытания позволили понять, что изменения, внесенные в конструкцию, не только повысили надежность работы оружия, но и позволили почти в два раза увеличить срок его службы.
Помимо этого, специалисты подчеркнули, что все сделанные изменения "не требуют больших временных и финансовых затрат", поскольку "довольно просты в исполнении".
Фото: Pravda. Ru
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