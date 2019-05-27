Алтайские полицейские заменили уголовное дело на административное за пост в соцсети

Алтайские полицейские прекратили уголовное дело в отношении 23-летней россиянки за посты во "ВКонтакте" в связи с декриминализацией статьи, однако затем сразу же возбудили административное дело по аналогичной статье.



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Как указывает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, это первый случай фактической переквалификации экстремизма с уголовного на административный в России.

Уголовное дело по статье 282 УК РФ было возбуждено в отношении девушки в январе минувшего года. На своей странице в социальной сети она опубликовала два поста о притеснении алтайского народа. Через пять месяцев региональный Следственный комитет обнаружил в постах признаки возбуждения вражды по национальному признаку. В январе 2019 года дело было прекращено, взамен было открыто административное - по статье 20.3.1 КоАП о первичном экстремизме.

Девушке назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что суд Приморского края приговорил юриста Дмитрия Третьякова к двум годам лишения свободы условно за репост в открытый Telegram-канал сообщения журналиста Аркадия Бабченко. Это первый подобный случай в России.

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