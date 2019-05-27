Уголовных дел в отношении россиян по мотивам обнаруженных в "панамском досье" нарушений не было из-за того, что власти Панамы якобы не предоставили российской стороне запрошенные ею документы.
Об этом заявил заместитель начальника Генеральной прокуратуры Российской Федерации Аслан Юсуфов.
У прокуроров, пояснил Юсуфов, нет каких-либо оснований для принятия мер реагирования из-за отсутствия сведений о нарушениях.
Напомним, что так называемое "Панамское досье" представляет собой документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca, попавшие после утечки к журналистам-расследователям.
Отметим, что в документах упоминались высокопоставленные российские чиновники и видные отечественные деятели культуры. Например, в документах фигурировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и виолончелист Сергей Ролдугин, которого сам действующий президент России Владимир Путин называл своим другом.
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