В Генпрокуратуре заявили, что Панама не предоставила РФ документы по делу "панамского досье"

Уголовных дел в отношении россиян по мотивам обнаруженных в "панамском досье" нарушений не было из-за того, что власти Панамы якобы не предоставили российской стороне запрошенные ею документы.



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Об этом заявил заместитель начальника Генеральной прокуратуры Российской Федерации Аслан Юсуфов.

У прокуроров, пояснил Юсуфов, нет каких-либо оснований для принятия мер реагирования из-за отсутствия сведений о нарушениях.

Напомним, что так называемое "Панамское досье" представляет собой документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca, попавшие после утечки к журналистам-расследователям.

Отметим, что в документах упоминались высокопоставленные российские чиновники и видные отечественные деятели культуры. Например, в документах фигурировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и виолончелист Сергей Ролдугин, которого сам действующий президент России Владимир Путин называл своим другом.