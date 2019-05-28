Береговой комплекс "Утес" вооружат новыми ракетами

Глава организации "НПО машиностроения" Александр Леонов заявил, что был окончен комплекс работ, направленный на восстановление береговой ракетной системы подземного базирования "Утес". По словам Леонова, комплекс планируется вооружить ракетами нового типа.

Также руководитель корпорации "НПО машиностроения" напомнил, что работы по восстановлению комплекса "Утес" стартовали в 2014 году. Он подчеркнул, что была проделана очень тяжелая и эффективная работа, но все задачи удалось выполнить строго в установленный срок и без внештатных ситуаций.

Леонов пояснил, что комплекс "Утес" является очень грозным оружием, поскольку его снаряды могут уничтожать корабли противника почти с 300 километров.

Стоит отметить, что два года назад испытания берегового ракетного комплекса "Утес" уже проводились. В 2017 году военнослужащие Черноморского флота запустили из "Утеса" две крылатые ракеты, а также провели артиллерийские стрельбы во время военных учений.

Напомним, что ракетную систему "Утес" начали создавать еще при СССР. На данный момент он вооружен крылатыми противокорабельными ракетами П-35. Как только Советский Союз распался, комплекс остался на территории Украины, однако после присоединения Крыма к Российской Федерации стал собственностью армии России.

Фото: Соцсети

Читайте также:

Крым — у Украины есть новый план

Украина против России: причины и последствия Крымского кризиса