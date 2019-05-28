Турция начала антитеррористическую операцию "Лапа"

Официальный представитель Министерства обороны Турции заявил, что турецкое командование начинает воздушную и наземную антитеррористическую операцию на северных территориях Ирака.

В сообщении от оборонного ведомства уточняется, что сразу после ударов артиллерии и атак с воздуха, которые были организованы 27 мая, воздушно-десантные бригады турецких Вооруженных сил притупят к выполнению задач в рамках операции "Лапа". Отмечается, что основной задачей военнослужащих армии Турции будет ликвидация террористов, а также уничтожение их убежищ и укреплений в регионе Хакурк.

На данный момент турецкие войска с некоторой периодичностью точечно атакуют укрепления Рабочей партии Курдистана, используя ракетные комплексы. Судя по предоставленным данным, делается это с разрешения парламента Турции.

Анкара называет Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Кроме того, турецкое правительство заявляет о том, что именно РПК является самой серьезной угрозой для национальной безопасности государства.

Фото: Pravda.Ru

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