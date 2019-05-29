Власти США собираются приостановить обучение турецких пилотов на F-35

В правительстве Соединенных Штатов Америки всерьез задумались о том, чтобы приостановить обучение летчиков турецких Военно-воздушных сил навыкам управления истребителями пятого поколения F-35. Разумеется, связано это с решением властей Турции купить у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".

До этого министр Военно-воздушных сил США Хезер Уилсон говорила о том, что военнослужащие американской армии до сих пор тренируют пилотов ВВС Турции на территории авиационной базы Люк, расположенной в штате Аризона. Однако правительство США по-прежнему сомневается в возможности передачи Анкаре истребителей F-35 из-за зенитных ракетных комплексов С-400. Уилсон подчеркнула, что данный комплекс был разработан специально для того, чтобы уничтожать боевые самолеты F-35 и похожие на них.

На данный момент турецкое правительство заказало у США 30 истребителей из возможных 100. Стоит отметить, что Вашингтон уже не раз обращался к Анкаре, заявляя, что боевые самолеты переданы не будут, если Турция не откажется от сделки с Россией.

Напомним, что Москва и Анкара подписали договор о поставке ЗРК С-400 в 2017 году. С тех пор США активно пытаются надавить на правительство Турции, угрожая санкциями и "мощным ударом НАТО".

Фото: Pravda.Ru

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