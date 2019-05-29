Количество подростков, отбывающих наказание в воспитательных колониях, снизилось до рекордного показателя за последние 14 лет. Такую информацию предоставила Федеральная служба исполнения наказаний.
На данный момент в 23 исправительных колониях для подростков содержится 1286 осужденных. Эксперты связывают это с демографическими проблемами, поскольку доля молодежи среди населения России продолжает падать. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин недавно заявлял, что абсолютное число новорожденных в России будет уменьшаться до 2035 года.
Также эксперты ссылаются на общемировую тенденцию в спаде преступности, которая происходит из-за технологического прогресса. Подростки все чаще выбирают виртуальные миры для битв, поэтому отказываются от столкновений в реальной жизни.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, как в 2016 году в России резко упал уровень подростковой преступности.
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