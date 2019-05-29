С-400 отправят в Турцию раньше, чем предполагалось

Дмитрий Песков, занимающий пост пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, рассказал о том, что зенитные ракетные комплексы С-400 будут отправлены в Турцию раньше, чем предполагалось ранее.

Песков подчеркнул, что такое решение было принято после того, как турецкое правительство попросило ускорить поставки. Однако пресс-секретарь не назвал точную дату отправки С-400 "Триумф", сказав, что "это не к нам вопрос".

До этого мы сообщали о том, что министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что в страну собираются приехать технические эксперты из России, которые будут заниматься установкой купленных ракетных систем.

Также говорилось и о военнослужащих Вооруженных сил Турции, которые уже приехали в Российскую Федерацию для обучения работе с ЗРК С-400. Их научат как эффективно, быстро и правильно применять ракетные комплексы.

Напомним, что сейчас вопрос с поставкой Турции С-400 стоит довольно остро, поскольку США активно выступают против сделки Анкары с Москвой. По словам представителей Вашингтона, нельзя допустить совместного использования российских ракетных комплексов и американских истребителей пятого поколения F-35.

Фото: Pravda.Ru

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