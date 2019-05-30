Посол Турции пообещал разместить F-35 вне зоны покрытия С-400

По словам турецкого посла в Соединенных Штатах Америки Сердара Кылыча, боевые самолеты F-35 американского производства будут дислоцированы вне зоны покрытия зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Также посол отметил, что истребители F-35, которые принадлежат Израилю, совершают полеты над территорией Сирии, где тоже размещены зенитно-ракетные комплексы российского производства. Однако Соединенные Штаты по этому поводу не беспокоятся.
Кроме того, Кылыч подчеркнул, что работать с российскими ракетными системами будут исключительно военнослужащие турецкой армии, и посторонние люди к комплексам допускаться не будут.
Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал американскому лидеру Дональду Трампу создать особую рабочую группу по ЗРК С-400, от покупки которых правительство США пытается отговорить турецких властей. Помимо этого, стоит отметить, что в Анкаре уже не раз говорили о том, что сделка с Российской Федерацией отменена не будет, и вопрос с покупкой С-400 "Триумф" можно считать закрытым.
В Вашингтоне, в свою очередь, говорят о том, что нельзя использовать российские ракетные комплексы и американские истребители пятого поколения совместно. По словам представителей США, Турцию ждут серьезные последствия, если сделка с Россией состоится.
Фото: Pravda.Ru
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