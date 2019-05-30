Совфед подозревает США в намерении возобновить ядерные испытания

Константин Косачев, возглавляющий комитет Совета Федерации по международным делам, заявил, что необходимо крайне серьезно относиться к словам руководителя разведывательного управления США Роберта Эшли. Напомним, что Эшли обвинил Россию в нарушении правил Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

По словам Косачева, представитель Соединенных Штатов Америки не зря напомнил, что американское правительство не ратифицировало ДВЗЯИ. Это, как считает политик, может свидетельствовать о намерении вновь начать ядерные испытания.

Также Косачев отметил, что подобные высказывания от представителей Соединенных Штатов в адрес России давно уже "стали нормой". Сенатор напомнил, что Российская Федерация на добровольной основе принимает участие в ДВЗЯИ, поскольку желает сохранить действующий режим контроля над вооружениями.

Заявление Эшли, по мнению Косачева, действительно является индикатором того, что США сами желают нарушить правила договора. В качестве примера политик указал на отношения Ирана и Соединенных Штатов. Как сообщалось ранее, Вашингтон обвинил иранское правительство в разработке ядерного оружия, что в итоге послужило причиной для выхода из соглашения по ядерной программе Тегерана.

Фото: Pravda.Ru

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