Совфед подозревает США в намерении возобновить ядерные испытания

Константин Косачев, возглавляющий комитет Совета Федерации по международным делам, заявил, что необходимо крайне серьезно относиться к словам руководителя разведывательного управления США Роберта Эшли. Напомним, что Эшли обвинил Россию в нарушении правил Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
По словам Косачева, представитель Соединенных Штатов Америки не зря напомнил, что американское правительство не ратифицировало ДВЗЯИ. Это, как считает политик, может свидетельствовать о намерении вновь начать ядерные испытания.
Также Косачев отметил, что подобные высказывания от представителей Соединенных Штатов в адрес России давно уже "стали нормой". Сенатор напомнил, что Российская Федерация на добровольной основе принимает участие в ДВЗЯИ, поскольку желает сохранить действующий режим контроля над вооружениями.
Заявление Эшли, по мнению Косачева, действительно является индикатором того, что США сами желают нарушить правила договора. В качестве примера политик указал на отношения Ирана и Соединенных Штатов. Как сообщалось ранее, Вашингтон обвинил иранское правительство в разработке ядерного оружия, что в итоге послужило причиной для выхода из соглашения по ядерной программе Тегерана.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Против "мамы всех бомб" у России есть не только "папа"
Самая короткая в истории война длилась 38 минут
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.