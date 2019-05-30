Американцы вооружат стелс-бомбардировщик ядерными ракетами

Военнослужащие Соединенных Штатов Америки собираются вооружить разрабатываемый стелс-бомбардировшик B-21 новейшими ядерными ракетами. Как сообщает американское издание Warrior Mawen, работы по оснащению нового боевого самолета ракетами данного типа будут проводиться в рамках "черной программы".
Также в издании отметили, что речь идет о дальнобойных крылатых ракетах LSRO, которые на данный момент находятся на стадии разработки. Известно, что данные ракеты можно будет использовать не только в паре с новым бомбардировщиком B-21, но и с уже существующими боевыми самолетами B-52, которые сейчас находятся на вооружении у Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.
Сообщается, что бомбардировщик B-21, который создают американские военные, сейчас так же находится в стадии разработки, однако некоторые его элементы уже начинают проходить испытания.
Помимо этого, в журнале Warrior Mawen рассказали о "беспрецедентных технологиях невидимости", которыми собираются оснастить самолет. В качестве примера указываются сопла двигателей, которые американцы решили разместить на крыше бомбардировщика. Это, как считают специалисты, может сделать его еще менее заметным.
Фото: Pravda.Ru
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