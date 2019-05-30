Пронесший в военную академию Петербурга бомбу преподаватель хотел сам ее обезвредить

В деле о взрыве в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге на сегодняшний день есть только один подозреваемый — преподаватель учебного заведения Рифат Закиров.



Москва 24 пообщалась с жителями дома, где обнаружили самодельную бомбу / Новости от 02.11.2018 20:23

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Взрыв, напомним, произошел 2 апреля текущего года.

Следствие полагает, что Рифат Закиров изготовил бомбу из элементов, которые собирал во время службы в Чечне и других горячих точках. Закиров, указывают следователи, служил в армии сапером.

Согласно предварительной информации, преподаватель не желал взрывать бомбу, а хотел лишь обезвредить ее и стать героем для общественности.

Супруга Закирова отмечает, что Рифату долгое время не позволяли приватизировать служебную квартиру в Санкт-Петербурге. Дело в том, что ему уже принадлежит выданная ранее государством жилплощадь. Чтобы выглядеть в суде "героем", а не "обычным преподавателем", считает женщина, ее муж и мог пойти на такой риск.

Напомним, что именно Закиров первым обнаружил в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге бомбу и организовал экстренную эвакуацию всех студентов и преподавателей. Бомба взорвалась, а преподаватель получил контузию и был госпитализирован.