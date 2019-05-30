Американский бронеавтомобиль столкнулся с грузовиком в Чехии

Официальный представитель Министерства внутренних дел Чешской Республики рассказал о том, что на трассе между населенными пунктами Брно и Бржецлав бронеавтомобиль военнослужащих Соединенных Штатов Америки столкнулся с грузовой машиной.
По словам источника, виноват в дорожно-транспортном происшествии оказался водитель, сидящий за рулем грузового автомобиля. Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. После столкновения бронемашина американских военных продолжила следование по своему маршруту.
Судя по предоставленной информации, бронемашина Вооруженных сил Соединенных Штатов двигалась в сопровождении различной военной техники. Отмечается, что колонна выдвинулась из Германии и направлялась на военные учения Североатлантического альянса в Венгрию и Румынию.
Транзит через Словакию и Чехию американские войска должны завершить сегодня, 30 мая. Всего на учения едет порядка 350 единиц разной боевой техники и около 800 военнослужащих армии США.
Фото: Соцсети
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