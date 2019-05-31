ФСИН сможет запрещать выезд иностранцам в Россию

Президент России Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы исполнения наказаний. С 2020 года ведомство сможет выдавать запреты на въезд иностранцам, хотя ранее такую возможность имел только Минюст.



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Глава государства подписал соответствующий указ, который вводит в компетенцию службы принятие решения о нежелательном пребывании лиц без гражданства и иностранцев на территории России. Указ вступит в силу с 1 января 2020 года.