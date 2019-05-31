Пентагон назвал катастрофой для F-35 покупку Турцией С-400

Правительство Соединенных Штатов Америки не прекращает пытаться сорвать сделку между Россией и Турцией. Напомним, что турецкая сторона покупает у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-400, из-за чего и начался дипломатический конфликт между Вашингтоном и Анкарой.

Теперь представители Пентагона выступили с новым заявлением, сказав, что покупка Турцией ЗРК С-400 "Триумф" будет иметь "катастрофические последствия" для государств Североатлантического альянса.

Исполняющая обязанности помощника главы Минобороны США Кэтрин Уилбаргер сказала, что поставка в турецкую армию российских ракетных систем серьезно навредит программе создания истребителей пятого поколения F-35. По словам американского политика, комплекс С-400 разработан специально для ликвидации таких боевых самолетов и схожих с ними.

Кроме того, Уилбаргер заявила, что после покупки ракетных комплексов у России Анкара перестанет взаимодействовать с союзниками Альянса, что, в свою очередь, негативно скажется на обороноспособности военно-политического блока НАТО.

Также представительница Соединенных Штатов обвиняет Россию в попытках подорвать сплоченность и эффективное взаимодействие стран Европы. Уилбаргер напомнила, что Вашингтон продолжит вводить санкции против государств, которые закупают различное вооружение у Российской Федерации.

Фото: Pravda.Ru

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