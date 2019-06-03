В Сирии обстреляли военный аэродром

В сирийских средствах массовой информации рассказывают о том, что в ночь со 2 на 3 мая была атакована военная авиабаза Т4, расположенная в провинции Хомс. Сообщается, что противник обстрелял аэродром ракетами. Известно, что системам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить несколько запущенных ракет.
Кроме того, несколько мощных взрывов в западной части авиационной базы привели к возникновению пожара. Как сообщает представитель оборонного ведомства Сирии, власти обвиняют в атаке Израиль.
Судя по предоставленной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Помимо этого, в результате атаки были повреждены несколько строений, военная техника и склад с боеприпасами.
Ранее сообщалось о том, что 2 мая военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли удар по сирийским позициям, атаковав две артиллерийские установки и один зенитно-ракетный комплекс. Представитель израильского командования заявил, что это был ответ на обстрел, организованный с территории Сирии. Информационное агентство САНА сообщило о том, что из-за обстрела погибли трое человек и были ранены семь военнослужащих.
Фото: Pravda.Ru
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