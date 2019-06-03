США могут отказать Евросоюзу в военной помощи

США затребовали от Евросоюза предоставить доступ к военным заказам, иначе Вашингтон откажет Брюсселю в военной помощи. При этом, в США утверждают, что это может привести к необратимым последствиям, поскольку Европа находится под "российской угрозой".



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Об этом сообщила испанская газета El Pais. По данным издания, представители США поставили ультиматум своим европейским коллегам еще 22 мая. Американский чиновник заявил, что если Евросоюз не будет закупать оружие у США, то европейская оборона рухнет перед "российским натиском".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что представитель НАТО потребовал от России вернуть Крым Украине, а также перестать поддерживать контакты с ДНР и ЛНР.

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