США затребовали от Евросоюза предоставить доступ к военным заказам, иначе Вашингтон откажет Брюсселю в военной помощи. При этом, в США утверждают, что это может привести к необратимым последствиям, поскольку Европа находится под "российской угрозой".
Об этом сообщила испанская газета El Pais. По данным издания, представители США поставили ультиматум своим европейским коллегам еще 22 мая. Американский чиновник заявил, что если Евросоюз не будет закупать оружие у США, то европейская оборона рухнет перед "российским натиском".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что представитель НАТО потребовал от России вернуть Крым Украине, а также перестать поддерживать контакты с ДНР и ЛНР.
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США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.