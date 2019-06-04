Один из подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан. Личности всех подозреваемых установлены, большинство из них уехали в Армению.
По словам отца погибшего Алексея Белянкина, об этом ему рассказали сотрудники Следственного комитета России, с которыми он общался накануне.
"Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно", - передает его слова агентство "РБК".
В пресс-службе ведомства эту информацию не стали комментировать.
Напомним, Никита Белянкин погиб в деревне Путилково в Красногорском районе Подмосковья ночью 2 июня. Он вмешался в драку возле бара и сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы отвлечь внимание на себя. Нападавшие повалили спецназовца на землю, однако ему удалось вырваться и выстрелить еще несколько раз. После этого Белянкина ударили ножом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эта трагедия в Подмосковье вызвала вопросы к действиям правоохранительных органов.
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