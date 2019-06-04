Болгария купит у США истребители F-16

Официальный представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки рассказал о том, что правительство США одобрило поставку в Болгарию истребителей F-16. Отмечается, что общая стоимость контракта достигает отметки в 1,7 млрд долларов.

Как сообщил источник, сделка была одобрена государственным департаментом, который занимается оценкой политических рисков перед подписанием подобных контрактов. По словам представителей госдепартамента, договор с Болгарией поспособствует задачам внешней политики США и поможет значительно повысить обороноспособность Североатлантического альянса.

Судя по предоставленной информации, болгарские власти намерены купить у Соединенных Штатов восемь боевых самолетов F-16 C/D Block 70/72. Кроме того, США вместе с истребителями передадут Болгарии десять двигателей и десять коммуникационных систем. Кроме того, болгарская армия получит большое количество различного оборудования для истребителей и боеприпасы.

Однако стоит отметить, что факт одобрения сделки госдепартаментом не означает, что она точно будет проведена. На данном этапе этот вопрос решают власти Болгарии и представители корпорации Lockheed Martin.

Напомним, что F-16 является многофункциональным истребителем четвертого поколения. Самолет очень популярен на международном рынке — это можно объяснить относительно невысокой стоимостью и универсальностью.

Фото: Pravda.Ru

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