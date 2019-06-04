Эрдоган сделал очередное заявление по С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с очередным заявлением по вопросу покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". По словам президента, правительство страны не собирается отказываться от сделки с Российской Федерацией.

Эрдоган подчеркнул, что все пункты, прописанные в подписанном между странами договоре, на данный момент реализуются, и Анкара в этом вопросе настроена решительно и отменять сделку не собирается.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки до сих пор призывают Турцию отказаться от покупки у России ЗРК С-400, хотя ранее глава Турции уже не раз говорил о том, что принятое решение отменено не будет, и Анкара "не пойдет на поводу у США". Соединенные Штаты даже предлагали Турции купить американские системы противовоздушной обороны Patriot, но турецкие власти все равно сделали выбор в пользу С-400.

После этого американское правительство пригрозило Турции санкциями и "ударом НАТО". Кроме того, в США заявили, что прекратят поставки истребителей пятого поколения F-35 и оборудования для них, если сделка состоится. Это объясняют тем, что нельзя допустить совместного использования российских ракетных комплексов и американских боевых самолетов, поскольку это может помочь потенциальному противнику выявить слабые места F-35.

Фото: Pravda.Ru

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