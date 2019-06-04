В Пентагоне заявили о намерении создать гиперзвуковое оружие

Известный американский военный информационный ресурс Defenсe Blog сообщил о том, что Соединенные Штаты Америки собираются до 2020 года создать и провести испытания первого образца системы гиперзвукового оружия.

Судя по предоставленной информации, тестировать новое вооружение будут раз в полгода, до 2023 финансового года — именно в этот период планируется поставить новую разработку на вооружение.

На данный момент военные инженеры занимаются разработкой скользящего гиперзвукового блока для нового оружия. Отмечается, что его будут использовать сухопутные войска, а также ВВС и ВМС Соединенных Штатов.

Известно, что на декабрь 2021 года в США запланировали поставку первых пусковых установок для гиперзвукового оружия, на которых военнослужащие американской армии будут тренироваться.

Для эффективного использования нового оружия будут созданы специальные батареи, каждая из которых будет оборудована четырьмя транспортно-пусковыми установкам. А в каждой ТПУ будет размещаться по два пусковых контейнера, которые вмещают по одной ракете. Таким образом, каждая батарея будет вооружения восемью ракетами с гиперзвуковыми блоками.

Фото: Pravda.Ru

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