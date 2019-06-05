Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии

По словам авторов статьи, опубликованной в курируемом Минобороны РФ журнале "Звезда", Россия вырвалась вперед в разработке страшнейшего оружия в мире — "гразера". Отмечается, что "гразером" называют генератор гравитационных волн, который в состоянии с околоземной орбиты наносить удары по ракетным системам противника и его субмаринам.

Судя по предоставленной информации, основной плюс новой разработки заключается в том, что удар из такого оружия не будет иметь серьезных последствий, как, например, после ядерной атаки.

В российском издании "Звезда", говорится о том, что основной для создания "гразера" стала теория квантовой механики. Известно, что впервые о необходимости разработки подобного оружия заговорили еще в 1980-х, а первым выдвинул идею белорусский ученый Альберт Вейник.

Также авторы материала говорят о "квантовом двигателе", который был разработан Владимиром Леоновым. Леонова, кстати, нарекли "отцом теории о нереактивном движении в безопорном пространстве". Именно его наработки, по словам разработчиков, открывают новые перспективы для создания оружия будущего. Стоит отметить, что идеи Леонова в Советском Союзе приняты не были, а самого ученого называли шарлатаном, в то время как Соединенные Штаты и Китай, якобы, успешно использовали проекты советского профессора.

В марте этого года авторы журнала "Воздушно-космическая сфера" опубликовали статью о том, что в России был создан неракетный нереактивный "квантовый двигатель". В издании говорилось, что 3 марта прошлого года были проведены испытания разработки, в ходе которых двигатель развил удельную силу тяги в 115 ньютонов на киловатт. Однако данную статью быстро раскритиковали эксперты, которые заявили, что эта разработка противоречит всем известным законам физики.

Фото: Соцсети

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