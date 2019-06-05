Шойгу: на границах СНГ отмечается напряженная обстановка

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал о том, что сейчас у границ СНГ фиксируют крайне напряженную военно-политическую обстановку.

Руководитель Минобороны РФ также отметил, что, учитывая сложившуюся негативную тенденцию рядом с границами, можно говорить о вызове суверенитету стран СНГ. По словам Шойгу, обеспечение безопасности возможно лишь в том случае, если усилия к этому будут прилагаться совместно.

Также министр указал и на повышенную активность Североатлантического альянса у границ государств СНГ. Именно это приводит к взаимовыгодному сотрудничеству оборонных ведомств стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Шойгу заявил, что американское правительство продолжает заниматься демонтажем ранее подписанных договоренностей, которые способствовали предотвращению ядерной угрозы. Кроме того, по словам главы Министерства обороны, Вашингтон продолжает оказывает военное и экономическое давление во всем мире.

На прошедшем заседании обсудили и еще одну существующую угрозу — массовую миграцию ударных террористических групп, которые дестабилизируют обстановку на различных территориях по всему миру.

Фото: Pravda.Ru

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