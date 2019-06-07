Пентагон: Россия может в одностороннем порядке изменить границы в Арктике

Российская Федерация способна в одностороннем порядке установить границы своего континентального шлейфа в Арктике.



Полная беспомощность: National Interest рассказал о неготовности США в Арктике / Новости от 12.04.2019 09:33

На это Россия может пойти в том, например, случае, если то или иное решение мирового сообщества вдруг не устроит Москву.

Об этом Министерство обороны Соединенных Штатов Америки сообщает в опубликованных на своем официальном сайте документах.

Затем, установив границы, пишут специалисты американского ведомства, Россия применит свой военный потенциал и закроет доступ к оспариваемым водам и ресурсам региона.

Минобороны США также отмечает, что ранее РФ "в целом" следовала международному праву и процедурам установления границ своего расширенного континентального шельфа.

Примечательно, что Арктику в опубликованном на сайте ведомства документе Пентагон называет "стратегической территорией в качестве потенциального направления атаки на США".

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, значится в сообщении, намерено и дальше "защищать интересы нацбезопасности США" и устранять риски для этих интересов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент США Дональд Трамп предпочел строить стену на границе с Мексикой, а не расширять присутствие Соединенных Штатов Америки в Арктике.

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