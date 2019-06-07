Задержаны еще трое участников драки, в которой погиб спецназовец Никита Белянкин

Задержаны еще трое участников драки, в который был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин.



СК РФ заочно арестовал двух командиров «Правого сектора»* / Новости от 21.09.2018 12:40

Об этом сегодня, 7 июня, "Интерфаксу" сообщил источник в Следственном комитете Российской Федерации.

Остальные участники драки объявлены в розыск, напоминает информационное агентство.

В СК РФ также сообщили "Интерфаксу", что уже сегодня суд рассмотрит ходатайства ведомства об аресте задержанных.

Отметим, что недавно были арестованы четверо ранее задержанных участников той злополучной драки.

Напомним, что в ночь с 31 мая на 1 июня прапорщик запаса, ветеран Главного управления Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации 24-летний Никита Белянкин старался остановить массовую драку в одном из заведений Красногорска.

Известно, что молодой человек также пытался помочь мужчине, который в ходе той злополучной потасовки получил серьезное ножевое ранение.

Белянкин достал травматический пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Агрессивные посетители красногорского кафе, однако, ветерану ГРУ не внемли и нанесли ему удар ножом, от которого он и скончался.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений майор ФСБ расплакался в зале суда.

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