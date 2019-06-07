Задержаны еще трое участников драки, в который был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Об этом сегодня, 7 июня, "Интерфаксу" сообщил источник в Следственном комитете Российской Федерации.
Остальные участники драки объявлены в розыск, напоминает информационное агентство.
В СК РФ также сообщили "Интерфаксу", что уже сегодня суд рассмотрит ходатайства ведомства об аресте задержанных.
Отметим, что недавно были арестованы четверо ранее задержанных участников той злополучной драки.
Напомним, что в ночь с 31 мая на 1 июня прапорщик запаса, ветеран Главного управления Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации 24-летний Никита Белянкин старался остановить массовую драку в одном из заведений Красногорска.
Известно, что молодой человек также пытался помочь мужчине, который в ходе той злополучной потасовки получил серьезное ножевое ранение.
Белянкин достал травматический пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Агрессивные посетители красногорского кафе, однако, ветерану ГРУ не внемли и нанесли ему удар ножом, от которого он и скончался.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений майор ФСБ расплакался в зале суда.
Читайте также:
Миронов предлагает посмертно наградить убитого спецназовца.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Так, например, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье – 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно.