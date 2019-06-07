Лишь одна из серии фотографий, опубликованных ведомством на своем официальном сайте в связи с задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова, была сделана в его квартире.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.
Остальные же фотографии, заявили специалисты, сделаны "в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе".
Напомним, что сегодня, 7 июня, МВД РФ опубликовала в связи с задержанием журналиста ряд фотографий. Согласно предоставленной информации, на снимках изображены наркотические вещества и оборудование для их производства.
Родственники и близкие Ивана Голунова же заявили после публикации снимков, что из всех девяти фотографий лишь одна была сделана у него в квартире. Об этом писал ряд Telegram-каналов - например, Baza и "112".
Отметим, что полицейские проверяют информацию о причастности журналиста к деятельности наркогруппировки.
Адвокат журналиста и руководство "Медузы" считают, что наркотики Голунову подкинули, а преследованиям он подвергся из-за своей профессиональной деятельности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ивана Голунова задержали. Журналист заявил, что при этом его избили.
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