В МВД признали, что лишь одно фото наркотиков сделано в квартире Голунова

Лишь одна из серии фотографий, опубликованных ведомством на своем официальном сайте в связи с задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова, была сделана в его квартире.



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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Остальные же фотографии, заявили специалисты, сделаны "в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе".

Напомним, что сегодня, 7 июня, МВД РФ опубликовала в связи с задержанием журналиста ряд фотографий. Согласно предоставленной информации, на снимках изображены наркотические вещества и оборудование для их производства.

Родственники и близкие Ивана Голунова же заявили после публикации снимков, что из всех девяти фотографий лишь одна была сделана у него в квартире. Об этом писал ряд Telegram-каналов - например, Baza и "112".

Отметим, что полицейские проверяют информацию о причастности журналиста к деятельности наркогруппировки.

Адвокат журналиста и руководство "Медузы" считают, что наркотики Голунову подкинули, а преследованиям он подвергся из-за своей профессиональной деятельности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ивана Голунова задержали. Журналист заявил, что при этом его избили.

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