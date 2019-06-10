Минобороны: Су-35 будут закупаться одновременно с Су-57

Источник в российском оборонном ведомстве заявил, что Минобороны РФ не планирует отказываться от серийных закупок боевых самолетов Су-35 во время покупки истребителей пятого поколения Су-57. Отмечается, что после завершения действующего контракта покупки Су-35 будут продолжены.

В 2015 году был подписан первый договор о поставках в российскую армию истребителей Су-35. Тогда оборонное ведомство закупило 48 боевых самолетов. После этого подписали еще один контракт, который подразумевал покупку еще 50 истребителей. Заместитель главы Министерства обороны России Алексей Криворучко пояснил, что условия, прописанные во втором контракте, будут полностью выполнены к концу следующего года. По его словам, сейчас ВКС России ожидают поставки оставшихся 20 самолетов Су-35.

Также источник пояснил, что покупка Су-57 не повлияет на продолжение закупок истребителей поколения 4++. Сообщается, что мощностей, которые на данный момент используются для производства боевых самолетов, хватит на параллельную сборку обоих истребителей.

Напомним, что до этого с заявлением по Су-57 выступал российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что к 2028 году нужно полностью перевооружить несколько авиационных полков. Глава РФ выразил надежду на то, что в кратчайшие сроки удастся заключить контракт на покупку 76 современных боевых самолетов Су-57.

Фото: Pravda.Ru

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