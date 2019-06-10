Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Минобороны: Су-35 будут закупаться одновременно с Су-57

Силовые структуры » Министерство обороны print

Источник в российском оборонном ведомстве заявил, что Минобороны РФ не планирует отказываться от серийных закупок боевых самолетов Су-35 во время покупки истребителей пятого поколения Су-57. Отмечается, что после завершения действующего контракта покупки Су-35 будут продолжены.

В 2015 году был подписан первый договор о поставках в российскую армию истребителей Су-35. Тогда оборонное ведомство закупило 48 боевых самолетов. После этого подписали еще один контракт, который подразумевал покупку еще 50 истребителей. Заместитель главы Министерства обороны России Алексей Криворучко пояснил, что условия, прописанные во втором контракте, будут полностью выполнены к концу следующего года. По его словам, сейчас ВКС России ожидают поставки оставшихся 20 самолетов Су-35.

Также источник пояснил, что покупка Су-57 не повлияет на продолжение закупок истребителей поколения 4++. Сообщается, что мощностей, которые на данный момент используются для производства боевых самолетов, хватит на параллельную сборку обоих истребителей.

Напомним, что до этого с заявлением по Су-57 выступал российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что к 2028 году нужно полностью перевооружить несколько авиационных полков. Глава РФ выразил надежду на то, что в кратчайшие сроки удастся заключить контракт на покупку 76 современных боевых самолетов Су-57.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии

Почему F-35 проиграет Су-57 первый же бой

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы су-57 су-35 авиация вкс россии вооружение армия россии военные новости российская авиация
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Руккола: польза и вред
Ландшафтный дизайн
Тонкое искусство декинга
Новости спорта
Что нужно знать о дайвинге?
Новости Все >
Минобороны: Су-35 будут закупаться одновременно с Су-57
США рассматривают возможность переброски войск на Ближний Восток
Трамп может смягчить санкции против Huawei - Стивен Мнучин
Эксперты назвали производство искусственного мяса прибыльным делом
Молдавский парламент продолжит работу, несмотря на решение и.о. президента
"Политическая система в нокдауне, мы должны нокаутировать её" - Зеленский
Порошенко рассказал о готовности возглавить кабмин Украины
Россия создаст криптовалютный центр для операций с Китаем
Голунов находился "в разработке" полиции с марта
Кредиты и ипотека в России и СССР. Сравните
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать

По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?

Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Политика. Новости и аналитика
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Кремль
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерреш.

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Кремль
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Кремль
Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ
Политика. Новости и аналитика
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Политика. Новости и аналитика
Депутата Курской облдумы лишили мандата из-за 27 незадекларированных квартир

Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.

Депутата Курской облдумы лишили мандата из-за 27 незадекларированных квартир
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Власть
В Сургуте чиновников ради экономии бюджета будут кормить школьными обедами
Экономика
РФ потратит $1 млрд на модернизацию железных дорог Кубы
Любовь Степушова Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса Любовь Степушова Инга Крылова "Чернобыль" как страшилка для псевдопатриотов Инга Крылова Игорь Буккер ФБР проверяло образец волос йети 43 года? Игорь Буккер
Комментарии
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Минздрав обновит методику расчета потребления алкоголя в России
Минздрав обновит методику расчета потребления алкоголя в России
Минздрав обновит методику расчета потребления алкоголя в России
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Кредиты и ипотека в России и СССР. Сравните
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за воровство электроэнергии
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Голунов находился "в разработке" полиции с марта
"Чернобыль" как страшилка для псевдопатриотов
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ