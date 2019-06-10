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Источник Правда.Ру

В США отмечаются проблемы с бомбардировщиками B-1B

Силовые структуры » Министерство обороны print

В комитете Палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки по вооруженным силам рассказали о том, что количество готовых к ведению боевых действий бомбардировщиков B-1B на данный момент составляет всего несколько единиц. Соответствующее заявление было опубликовано в американском издании Air Force Times.

Как отмечают авторы материала, такое положение дел значительно снижает возможности Вооруженных сил США по организации атак дальней авиацией.

Также говорится о том, что основная причина, которая привела к критической ситуации, заключается в возрасте боевых самолетов B-1B. Отмечается, что последний такой бомбардировщик был собран 31 год назад. Кроме того, практически отсутствуют ресурсы, которые необходимы для обслуживания данных самолетов.

В одном из подкомитетов Конгресса США пояснили, что ситуация настолько "плачевна", что военнослужащих приходится переводить на другие самолеты, поскольку для проведения тренировок машин попросту не хватает.

Напомним, что B-1B является сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком. На вооружение ВВС США самолет встал 27 июля 1985 года, и сейчас в армии Соединенных Штатов насчитывается порядка 62 бомбардировщиков данного типа. Однако далеко не все из них пригодны для эксплуатации и готовы к выполнению боевых задач.

Фото: Pravda.Ru

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