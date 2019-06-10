Представитель НАТО: учения на Балтике не направлены против кого-либо

Ранее сообщалось о том, что на Балтике начались военные учения Североатлантического альянса, в которых принимают участие более 8 500 военных из 18 государств. Кроме того, на учениях задействовали 50 морских судов и 40 различных самолетов. Отмечается, что в этом году учениями командуют американские военные.

В ходе учений, как сообщают представители НАТО, будут организованы десантные операции, которые пройдут на нескольких территориях в регионе Балтийского моря.

Стоит отметить, что участие в учениях Baltops принимают Бельгия, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Соединенное Королевство, США, Турция, Франция, Эстония, Финляндия и Швеция. И все они находятся под командованием Второго флота Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

Известно, что во время учений военнослужащие будут отрабатывать поиск морских мин и субмарин, а также использовать комплексы противовоздушной обороны и защищаться от атак кораблей импровизированного врага.

Сегодня с заявлением по данным учениям выступила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. По словам политика, учения Baltops не направлены против какого-то государства. Однако она отметила, что обстановка в сфере безопасности на Балтике стала значительно хуже после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров.

Фото: SeaWaves

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