Военнослужащие РФ испытывают свое оружие на армии США в Сирии

Многие издания сейчас анализируют ситуацию, сложившуюся в Сирии. Авторы материала, опубликованного на израильском сайте "Nziv", считают, что вооруженный конфликт на территории Сирии — это противостояние Соединенных Штатов Америки и России.

Авторы опубликованной статьи отмечают, что сейчас военнослужащие российской армии и войска Башара Асада расположены западнее Евфрата. Там же дислоцированы и их союзники.

А бойцы армии Соединенных Штатов и курды заняли территории, расположенные к востоку от реки. Помимо этого, армия США присутствует и на других территориях, в том числе — у границы Иордании.

По словам составителей материала, представители Пентагона ранее утверждали, что войска США, которые дислоцированы на восточной стороне Евфрата, постоянно подвергаются деструктивным действиям со стороны российских военных, которые используют средства радиоэлектронной борьбы.

Подчеркивается, что Вашингтон не может на данный момент согласиться на полный выход из Сирии, поскольку необходимо противостоять российским военным комплексам, пользуясь исключительно нелетальным оружием.

Также в статье сказано о том, что Сирия стала обыкновенным полигоном для проведения испытаний современного оружия. А проводят эти испытания, как говорилось ранее, две сверхдержавы — США и Российская Федерация.

Фото: Pravda.Ru

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