По словам официального представителя иранского Министерства иностранных дел Аббаса Мусави, Иран благодарен Российской Федерации и Китаю за то, что страны привержены Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной сделке. Однако, как считает сам Мусави, меры, которые способствуют сохранению и функционированию программы, недостаточны.
По словам представителя иранского МИД, чтобы СВПД работал эффективно, нужны определенные действия со стороны остальных участников соглашения по ядерной программе Ирана.
Также речь зашла и о странах Европы, которые, по мнению Мусави, не принимают никаких мер для того, чтобы гарантировать защиту иранских интересов. Однако политик подчеркнул, что правительство Ирана готово вести переговоры, но европейские страны "не в том положении, чтобы говорить о вопросах, выходящих за рамки ядерной программы".
Напомним, что в мае прошлого года американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки выходят из СВПД. И уже в ноябре были восстановлены санкции против иранских властей, которые включают и запрет на покупку нефти у Ирана.
А 15 мая этого года иранский президент Хасан Роухани так же сказал о том, что Тегеран перестает выполнять некоторые свои обязательства по ядерной сделке. Это, по словам главы Ирана, был ответ на то, что США вышли из сделки в одностороннем порядке.
Фото: Pravda.Ru
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